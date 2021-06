La Parrocchia di San Martino Vescovo di Carbonara Scrivia organizza il Concerto in Piazza il giorno 19 giugno alle ore 21:00 con la Corale Le SETTE Note diretta da Marco Guerra.

Il Concerto, che di terrà nella Piazza antistante la Chiesa di Carbonara Scrivia, sarà ad offerta libera e i contributi raccolti saranno utilizzati insieme ad altri per il restauro e il consolidamento dell’abside della Chiesa Parrocchiale che ha subito evidenti danni. Sarà una buona occasione per partecipare ad una grande serata dove si potrà coniugare l’ottima musica con la generosità per un restauro di un bene storico.

È prevista la prenotazione obbligatoria.

Potete prenotarvi ai seguenti numeri: 3356114865 e 3357808598