PIÙ VOLI COVID TESTED. Un altro provvedimento, sempre a firma Speranza, rafforza poi la rete di voli Covid tested, come anticipato dal premier Mario Draghi nel suo primo question time alla Camera.

Obbligo che ora è stato rimosso, lasciando come unico lasciapassare il tampone negativo e spianando così la strada alla ripartenza dei viaggi all’estero. Nella stessa ordinanza, invece, sono prorogate le misure restrittive relative al Brasile .

È storia recente il varo, a ridosso di Pasqua, di quello che avevamo ribattezzato provvedimento “anti Canarie” : l’obbligo di isolamento fiduciario di cinque giorni per i viaggi nel vecchio continente, introdotto all’indomani del lancio dei primi pacchetti Covid tested di Alpitour per Fuerteventura e Tenerife.

La promessa di Draghi&Co. è stata mantenuta. Con un’ordinanza che disciplina gli spostamenti a partire dal 16 maggio, il ministro della Salute Roberto Speranza ha rimosso la mini quarantena per i rientri dai Paesi dell’Unione europea e dell’ area Schengen , oltre che da Gran Bretagna e Israele.