“Valenza è stata inserita nell’elenco dei Comuni turistici con la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 26 aprile 2021. Per Valenza è un passaggio importante. Il turismo e la cultura sono un volano economico e sono importanti per la vita e lo sviluppo di una città. L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi prioritari lo sviluppo dell’offerta turistica ed il potenziamento dei rapporti con il territorio.

Valenza in questi mesi sta lavorando in sinergia con il territorio. In questa direzione sono stati sottoscritti dei protocolli d’intesa con Moncalvo, la Valcerrina e stiamo lavorando in direzione di un rapporto territoriale che tenga conto dei contatti con le città rivierasche del Po, la Lomellina ed il Monferrato di cui è stata una delle capitali itineranti ai tempi degli Aleramici”.

Così il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone.