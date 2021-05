Ricerca per:

Il giovane, infatti, dopo avere strappato la placca antitaccheggio, danneggiando il capo di abbigliamento, lo aveva indossato uscendo dal negozio, inseguito e bloccato dalla guardia giurata presente. Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri traducevano il minore presso il Centro di Prima accoglienza minorile di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida.

Nell’ambito di specifici controlli del territorio effettuati, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 17enne rumeno, gravato da precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso.