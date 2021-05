Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Nella speranza di tornare presto a godere, in totale libertà , degli spettacoli che il nostro territorio ci offre – dice il presidente locale del Fai Pietro Massiglia – il Fai ringrazia la Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona, la Protezione Civile della Città di Tortona, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e l’Associazione dei Carabinieri – Sezione di Tortona che hanno collaborato con i Delegati e Volontari del FAI e ovviamente l’Amministrazione Comunale di Tortona.”

Come sempre importantissima la partecipazione degli studenti del locale Liceo “Giuseppe Peano” come Apprendisti Ciceroni, dei Responsabili del Teatro, della Biblioteca e di Palazzo Guidobono, che insieme ai loro collaboratori, hanno narrato con dovizia di particolari i luoghi.

La partecipazione dei visitatori, come ogni anno, è stata numerosa e il tutto si è svolto nel più stretto rispetto della normativa COVID-19 vigente. Tutti i visitatori hanno potuto godere delle bellezze che la città di Tortona offre.

Il percorso a tappe nel “Polo Culturale Tortonese” ha avuto inizio nel Chiostro dell’ex Convento dell’Annunziata, proseguendo la visita al Teatro Civico e alle sale del Ridotto, a seguire la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e infine Palazzo Guidobono con il Museo Archeologico in allestimento, la Pinacoteca e l’Atelier Sarina.

Sabato e domenica scorsi si sono svolte anche a Tortona le Giornate FAI di Primavera 2021, evento nazionale nonché prima vera occasione, in presenza, che ha visto la collaborazione della già nota Delegazione FAI di Tortona , con il neonato Gruppo Giovani del FAI.