Direttore buon giorno.



Potrebbe sembrare che i problemi di ordine pubblico abbiano distolto l’attenzione dalla situazione dell’ospedale. Sarà veramente così? Da una parte parlare dei problemi di ordine pubblico potrebbe incentivarne l’emulazione dall’altra il non parlarne potrebbe essere letto che tutto è nella norma.

Famiglie, giovani, pandemia……. Tutto concorre ma nessuno e giustificabile.

Non parlare però di come i controlli del territorio vengono effettuati è altrettanto importante. Io credo, e lo dico da anni, che quando il controllo del territorio viene effettuato passando in auto nelle vie del centro come nelle periferie non si controlla nulla o quasi.

Solo statistica…….. Tavoli sulla sicurezza ed altre analoghe iniziative pongono il problema ma è l’affrontarlo nei giusti modi che da risultati.

Poche risorse a disposizione? Forse, ma quelle disponibili sono coordinate per affrontare razionalmente il problema oppure no? Il parco del castello, per Tortona, è l’esempio più chiaro .

Cordiali saluti.

Lettera Firmata