Una mostra di burattini di Peppino Sarina nei negozi del centro storico, di cui scriveremo più dettagliatamente in prossimità dell’inaugurazione prevista per sabato 8 maggio, e una serie di piccole manifestazioni alle quali sarà possibili assistere o partecipare ma sempre mantenendo le distanze in ottemperanza alle norme anti-covid.

Così la città di Tortona festeggerà, per il secondo anno consecutivo, la “patronale” di Santa Croce in forma ridotta, nella speranza che nel 2022 le cose possano cambiare.

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 maggio, infatti ricorre la Festa di Santa Croce e anche quest’anno la Città di Tortona si prepara a vivere questa festività in maniera “inconsueta” stante il perdurare dell’emergenza sanitaria.

Oltre alla mostra annunciata sopra, e alla messa solenne che si terrà lunedì 10 alle ore 18 in Duomo, sono previsti anche altri appuntamenti: venerdì 7 alle ore 11 si inaugurerà l’”aula a cielo aperto” presso la scuola dell’infanzia “Sarina” dell’Istituto Comprensivo Tortona A; sabato 8 alle ore 20,45 in Duomo si terrà la “elevazione spirituale in musica” con riflessioni guidate da Vescovo Vittorio Viola e il concerto della Cappella Musicale della Cattedrale diretta da Enrico Vercesi e composta da Valentina Porcheddu (soprano), Giulia Medicina (alto), Luca Dellacasa (tenore), Lorenzo Medicina (basso), accompagnati da Alberto Do (organo) e Alessia Vercesi (violoncello).

Lunedì 10 alle ore 17 presso il cortile del Municipio, nell’ambito del progetto Tortona Città Cardioprotetta, sarà inaugurato il secondo Punto Defibrillatore, in memoria del Vicecomandante della Polizia locale di Tortona, Andrea Gastaldo.