L’ufficio di Polizia della Polizia Stradale acquese, ha comunque sottoposto i due sospetti agli opportuni rilievi fotografici. A tal proposito qualora qualche cittadino abbia subito un furto attraverso la tecnica della “tentata vendita” di cassette di frutta, ed abbia già formalizzato la denuncia, potrà presentarsi presso qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato in Provincia, per l’eventuale ulteriore attività di Polizia Giudiziaria.

La Centrale Operativa della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, ricevuta la notizia, ha subito diramato le informazioni fornite dal richiedente alle pattuglie dislocate sul territorio provinciale, in particolare a quelle del Distaccamento di Acqui Terme, che poco dopo fermava il veicolo segnalato e sottoponendo a controllo i due soggetti. Gli stessi venivano sanzionati, al momento, solo per le condotte amministrative accertate (codice della strada).

L’uomo però non si è fatto trarre in inganno e dopo averli allontanati con una scusa, ha subito informato le FF.OO. fornendo una dettagliata descrizione di entrambi i soggetti ma anche del mezzo con il quale si spostavano.

Con la motivazione di essere in “zona” come ambulanti di frutta e verdura, i due hanno provato a raggirare l’anziano e sottrargli denaro dal portafogli.

Nel corso dei controlli viari d’istituto, personale della Polizia Stradale nella giornata del 12 maggio ha fermato e identificato due soggetti che nel territorio della cittadina termale avevano provato a raggirare un anziano residente con la “scusa” di essersi conosciuti in passato.