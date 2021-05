Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Alessandria, nell’ambito del progetto “Train…to be cool”, ha concluso il ciclo di incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sui temi della legalità e della sicurezza ferroviaria.

“Train to be Cool” è un progetto ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli studi di Roma – La Sapienza, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentano una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

L’attività formativa è iniziata illustrando i compiti istituzionali della Polizia di Stato e, in particolare, della Polizia Ferroviaria ed è proseguita analizzando i modelli comportamentali da adottare nell’ambito ferroviario, con specifico riferimento a quelli tenuti in età pre-adolescenziale, per sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole nelle stazioni e sui treni per la propria ed altrui incolumità.

I ragazzi si sono appassionati alle tematiche trattate e hanno interagito con gli operatori della Polizia Ferroviaria, appositamente formati, con domande e racconti di esperienze personali.

Al termine degli incontri è stato conferito ai circa 400 studenti un “diploma” di esperto in sicurezza ferroviaria e, a coloro che hanno svolto l’attività in presenza, è stato donato un brick di latte gentilmente offerto dalla Centrale del Latte di Alessandria.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici e alle insegnanti degli istituti di Alessandria, di Casale Monferrato, di Castelceriolo, di Carbonare Scrivia, di Rivalta Scrivia e di Tortona che hanno collaborato e creduto nell’importanza del progetto.