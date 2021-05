Il Comune di Taggia ha recentemente stipulato una convenzione con l’ARTE di Imperia che

consentirà l’apertura di uno sportello informativo “ufficio casa” presso la sede comunale.

Questo punto di informazione sarà operativo l’ultimo venerdì di ogni mese dalle 9.00 alle 13.00.

I cittadini che ne vorranno usufruire potranno per ora presentarsi previo appuntamento concordato

telefonicamente.

Il servizio inizierà dal mese di maggio 2021come da accordi tra ARTE e Comune.

“Riteniamo che questo nuovo servizio costituisca un ulteriore beneficio a favore degli inquilini degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica del territorio comunale. – dichiara il Sindaco di Taggia

Mario Conio – Si tratta di circa 150 beneficiari che periodicamente hanno bisogno di informazioni,

interventi di manutenzione negli appartamenti assegnati, oltre a problemi pratici di varia natura. Il

Comune si fa carico del pagamento di questo servizio, proseguendo un disegno di ampliamento di

servizi al cittadino, in un momento particolarmente complesso nel quale occorre essere sempre più

disponibili nei confronti delle categorie più bisognose e non solo”.

Si informa che prima dell’apertura dello sportello “ufficio casa” prevista per la fine del mese di

maggio verranno comunicate ulteriori informazioni per l’utenza interessata circa le modalità di

accesso e l’ubicazione dell’ufficio.