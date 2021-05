Ricerca per:

Il tutto per l’ampliamento di campi da golf.

Quest’ultima si è resa responsabile di avere omesso la richiesta di un provvedimento autorizzativo concernente la verifica della compatibilità, fondamentale per la salvaguardia del territorio, tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione di un intervento di trasformazione d’uso di un suolo.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Stazzano hanno contestato una sanzione amministrativa per oltre seimila euro a una società.

Società di Stazzano amplia i campi da golf in modo irregolare, multata di 6 mila euro