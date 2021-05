L’arte dell’alessandrina Giovanna Chiarlo è quella della scultura Scolpisce il ferro un materiale fra i più difficili da lavorare eppure nella scrittura trova la gioia di trasmette un mondo nuovo ai lettori in erba

Particolari Senza Storia è una raccolta di pensieri scaturiti dalla mente di Giovanna, dopo le fatiche impegnate per modellare il ferro.

La preparazione avuta al liceo artistico, con il conseguimento del master in architettura, hanno formato il suo carattere portato già di per se verso l’arte, ovvero quell’attività umana regolata da accorgimenti tecnici, fondata sullo studio e sull’esperienza, come dice Giacomo da Lentini fin dal 1250, riportato nel Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, curato da Manlio e Michele Cortellazzo, edito da Zanichelli.

La sua sensibilità ha contribuito a scegliere un angolo dei più suggestivi della nostra Penisola, ha lasciato il Piemonte per Siniscola, un suggestivo centro vicino a Nuoro, nell’incanto della Sardegna laddove, armata di penna scrive L’arte e il disegno per interagire con i bambini, un libro didattico con lo scopo d’avvicinare le/i fanciulle/i all’arte; non contenta pensa alla loro serenità con Particolari Senza Storia, un testo per allietare, con la narrativa, la fascia d’età minore.

I racconti contenuti riflettono frammenti di vita vissuta, sapientemente selezionati, con la potenzialità di parlare, per raccontare eventi i quali dicono più di quanto non faccia l’intera storia.

Sono vicende descritte con attenzione, toccano le piccole vite con tenerezza, raccontano esistenze delicate come l’animo dei protagonisti, riportati con attenta emotività. Se le si chiedesse perché? Risponde: «Mah, ho imparato a non cercare sempre un perché! Scrivo favole. L’ultima parla di una principessa che vuole lavorare… Alla fine la spunta. Mi piacciono i personaggi in controtendenza.»

Il volumetto è stampato da Europa Edizioni s.r.l, via Sommacampagna, 9. Località: 00185 Roma: www.europaedizioni.it; è possibile contattare la scrittrice: giochiarlo@tiscali.it

Franco Montaldo