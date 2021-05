Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Vista la situazione epidemiologica, non è possibile provvedere agli open day degli asili. Sul sito del Comune di Novi Ligure, nella sezione “asili nido” è possibile acquisire informazioni specifiche. L’apertura degli asili nido programmata per il 1° settembre 2021 sarà subordinata alle decisioni ministeriali connesse alla situazione di pandemia .

Per informazioni inerenti la gestione e la programmazione delle attività degli asili nido, gli utenti possono contattare la coordinatrice degli asili, Lanza Roberta, al numero 334 6353532 (da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12).

Le iscrizioni al servizio Asili-nido per l’anno scolastico 2021/2022 si effettuano dal 17 al 30 maggio 2021 secondo una delle seguenti modalità: