Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12:30 di martedì 25 maggio. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività

produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà od in diritto di superficie; l’approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2021/2023; la discussione e deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023; l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023; l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 e del programma biennale di beni e servizi 2021-2022; una variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023; l’approvazione dell’acquisto della piena proprietà dell’ex sedime ferroviario per il tratto che attraversa il comune di San Bartolomeo al Mare.