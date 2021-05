“DREAM OF FREEDOM”, sognare di essere finalmente liberi per sperare, presto, di esserlo davvero! È il numero cartaceo n.7 del giornalino scolastico, scritto dagli studenti per gli studenti. A nome di tutta la redazione, così sintetizza il caporedattore: “Questo ultimo difficile anno – dice Simone Boscain Capo redattore Giornalino Marconews – ci ha spinto a comprendere il valore del tempo trascorso con amici, familiari e persone che amiamo, a capire quanto conta un abbraccio o un bacio, a pensare all’importanza delle nostre libertà. Il messaggio che speriamo di aver trasmesso si basa proprio su questo: abbiamo bisogno di riavere tutti la libertà che ci siamo guadagnati con mesi di distanza sociale e sacrifici. Quello della Redazione è stato un bell’esercizio di immaginazione: scrivere ci ha permesso di evadere dalla realtà, angusta e limitata dalla mille restrizioni, e immaginare vacanze, viaggi… sognare di tornare alla normalità. Abbiamo lavorato con molto impegno, superando la difficoltà di non poterci incontrare, se non a distanza, ma il risultato ci ha ripagato della fatica.Con questo nuovo numero vi invitiamo a inseguire i vostri sogni e a riprendere in mano le redini della vostra quotidianità non appena sarà possibile (ovviamente in maniera responsabile). Ponetevi sempre nuovi obiettivi e cercate sempre e comunque di raggiungerli nonostante le mille difficoltà che si presenteranno durante il cammino.”

“L’estate 2021 del Marconews – aggiunge Boscain – è fatta di parapendio, rally, musica, attualità e tanto altro. Consultate la versione online “implementata” sul sito dell’Istituto: è ancora più divertente! Ringraziamo la Provincia di Alessandria per il contributo economico che ci ha permesso la pubblicazione, Il Consiglio di Istituto, tutto lo staff dei collaboratori e anche voi lettori che ci seguite di anno in anno. Se vi interessa potete prenotare la vostra copia scrivendo una mail a giornalinomarconews@gmail.com.”