“Una scuola – conclude Fantone – che tanto manca la nostra Tortona. Sono molto grato l’amministrazione per avermi conferito questo incarico che ho intenzione di onorare con il massimo impegno e serietà. Un incarico che mi riempie di orgoglio! Resto disposizione dei cittadini tortonesi che vorranno sottopormi richieste in tal senso.”

“Il mio lavoro – dice Matteo Fantone – sarà quello di coadiuvare l’assessore Marzia Damiani nello svolgimento del suo ruolo. In particolare i prossimi progetti che mi riguarderanno saranno la realizzazione dell’indirizzo di logistica presso l’Istituto Marconi-Carbone di Tortona (presso la ex sede dell’università infermieristica – ndr) e la ricostruzione della nuova scuola primaria di viale Kennedy.”

A spiegarlo è lui stesso in un video che ha realizzato e verrà inserito sulla nuova pagina Instagram della politica tortonese.

Cosa fa Matteo Fantone, uno dei due “Consiglieri incaricati” nominati dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi (l’altro è Filippo Fava) che ha deciso di mettersi a disposizione gratuitamente prestando la sua esperienza e professionalità al Comune di Tortona per migliorare la vita sociale della città?