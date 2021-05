Nella giornata di oggi, sabato 15 maggio, alcuni dei licenziati della Miliardo Yida di Pontecurone, la ditta che svolge attività di servizio per la selezione e valorizzazione dei rifiuti plastici e quelli a base cellulosica, nonché produttore di materia prima seconda commercializzata sotto forma di granuli per l’industria delle lavorazioni plastiche, sono saliti sul tetto dello stabilimento, per chiedere dopo settimane di mobilitazione sul territorio, il ritiro dei licenziamenti effettuati dall’azienda.

“Chiediamo anche la messa in sicurezza della fabbrica – dicono i Sindacati SIcobas – l’esasperazione dei lavoratori é tanta dopo anni specie dopo i licenziamenti e nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte a tutte le istituzioni competenti.”

Nel pomeriggio si è anche svolto un presidio davanti ai cancelli della fabbrica per sostenere i lavoratori licenziati.

Se l’azienda farà pervenire in redazione un comunicato in merito alla questione non mancheremo di riportare anche il punto di vista dell’azienda.