In questi giorni ha preso il via il Servizio civile per i venticinque ragazzi, operatori volontari, selezionati dal Comune di Tortona all’interno del programma START: Cresciamo insieme nei progetti “Impariamo a crescere”, “SCUby do: intrecci per crescere”, “SCUola fuori classe”.

I giovani saranno impegnati per un anno nelle sedi dei servizi educativi di Tortona, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone.

A dare il benvenuto salutando i nuovi “assunti” è stata l’Assessore Marzia Damiani: “La città di Tortona – ha detto – abbraccia lo spirito del Servizio Civile, condividendo e riproponendo gli ideali e i valori che porta con sé, dal 2002. Ogni anno è stato un’occasione di crescita, non solo per i volontari, ma anche per noi che come ente abbiamo cercato di migliorarci e garantire sempre il miglior servizio possibile. Oggi, con l’avvio dei progetti, possiamo definirci orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere 6 enti di accoglienza, 4 enti rete, oltre ai numerosi partenariati e 1 ente co-programmante.”

“A tutti loro vorrei dare il benvenuto e augurare un buon inizio di avventura, ringraziandoli anticipatamente per il contributo che sapranno certamente dare alla causa. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti gli operatori locali di progetto che si metteranno in gioco, accanto ai nostri ragazzi guidandoli e supportandoli in ogni attività e in ogni momento più o meno difficile dell’anno che verrà. Infine, vorrei dare il benvenuto e fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che stanno per affrontare un anno molto impegnativo, ma che sarà sicuramente fonte di ispirazione per gli adulti che saranno. Con estrema felicità ringrazio e auguro nuovamente un felice anno di Servizio Civile a tutti!”.