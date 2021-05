Ricerca per:

Perché siamo di fronte a una forte crescita di comportamenti aggressivi in rete? Quali sono le cause? Quali possono essere le conseguenze? Che cosa possiamo fare noi?

Cogliendo come spunto le minacce di morte dai giornalisti de Il Piccolo di Alessandria a gennaio, e allo storico torinese Eric Gobetti a febbraio, i relatori si alterneranno nell’evidenziare alcune peculiari caratteristiche della comunicazione digitale nei rapporti interpersonali, sottolineando quanto i meccanismi di gratificazione e/o frustrazione, tipici dell’uso dei social-network, siano fortemente incisivi sulla formazione dell’identità individuale e gruppale.

L’incontro dal titolo “Leoni da tastiera” proporrà un’analisi delle varie tipologie di contenuti d’odio dilaganti in rete, mettendo in risalto il loro legame con le precedenti (ovvero, offline) forme di diffusione di messaggi ostili.

Temi quanto mai attuali quelli proposti da ANPI Casale e Psy&Co per la serata di giovedì 6 maggio alle ore 21.00, online , sul canale YouTube ( bit.ly/2QZBu6l ) e Facebook ( www.facebook.com/ANPICasale ) dell’ANPI Casale.

L’Anpi di Casale organizza l’incontro “Leoni da tastiera: La costruzione dell’aggressività in rete”