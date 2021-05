La solidarietà a Tortona è sempre qualcosa che lascia veramente stupiti: sarà il DNA lasciato da Don Orione o cos’altro, ma la notizia che scriviamo oggi merita il massimo risalto.

Nei giorni scorsi, infatti, la ditta LLT, attiva da oltre 40 anni a Tortona nel settore della lavorazione delle lamiere, ha proceduto a installare, a proprie spese, i nuovi tubi di scarico sulla parete esterna del complesso dell’ex Caserma Passalacqua in via Marsala.

I tubi originali in rame, a servizio delle abitazioni di edilizia popolare presenti nell’edificio, erano stati da tempo rimossi e trafugati. La ditta LLT ha provveduto quindi alla sostituzione in collaborazione con la ditta Nuova Ydroclima con nuovi tubi realizzati in lamiera verniciata. L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore i titolari della ditta per la disponibilità e la generosità dimostrate.