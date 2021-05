Come previsto dal Decreto Legge n° 65 di martedì 18 maggio, non è più necessario prenotare la visita ai musei nei giorni di sabato e domenica con almeno 24 ore di anticipo.

Da sabato 22 maggio, quindi, il Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi sarà accessibile nei consueti orari nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del CoronaVirus e in particolare garantendo «modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».

La prenotazione, quindi, non è più obbligatoria, ma rimane gradita per una migliore gestione dei flussi di visitatori: a disposizione il numero di telefono 0142 444309 o il form presente alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni.

Orario Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi:giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30