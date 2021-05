Ricerca per:

Il prefetto è stat9 omaggiato di alcuni cataloghi delle mostre più importanti che nel recente passato sono state allestite in città.

Durante il colloquio, il Prefetto ha ribadito l’importanza della collaborazione fra le istituzioni, soprattutto in questo particolare momento storico che vede anche il nostro territorio impegnato a uscire dall’emergenza sanitaria ed affrontare le sue conseguenze.

In municipio è stato accolto dal Sindaco Federico Chiodi, dal Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, dal Vicesindaco Fabio Morreale, dal Segretario generale Salvatore Pagano e dal comandante della Polizia locale Orazio Distefano.

E’ conseuetudine, quando si insedia un nuovo Prefetto che un po’ alla volta si reca nella maggiori città della Provincia per conoscere da vicino le singole realtà e gli amministratori locali.

Il nuovo prefetto di Alessandria in visita a Tortona per conoscere Sindaco e Giunta