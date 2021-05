Ricerca per:

L’iniziativa è organizzate in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per la giornata la partecipazione è a biglietto ridotto ed è richiesta la prenotazione.

Dopo il periodo di chiusura per l’attuale situazione sanitaria, il Museo MARM desidera riprendere contatti con i suoi visitatori e coinvolgerli nella sua vita, ricollegandosi all’obiettivo principale dell’International Museum Day, nella speranza di aumentare la consapevolezza che “i musei sono un mezzo importante di scambio culturale, arricchimento di culture e sviluppo dell’intesa reciproca, di cooperazione e di pace tra le persone”.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 , sarà possibile seguire il percorso “In viaggio con le anfore”, un appuntamento incentrato sulla storia e sulle peculiarità delle svariate anfore esposte nella collezione del museo: il nostro staff vi condurrà dalle più antiche anfore per il vino greco dalla colonia di Massalia sino alle più recenti anfore romane di importazione dalla Gallia, Spagna e Africa.

In occasione della “Giornata Internazionale dei Musei – Edizione 2021”, evento promosso dall’ICOM – International Council of Museums a partire dal 1977, il Museo MARM di Diano Marina è pronto ad accogliere il suo pubblico con un doppio appuntamento: a cominciare dalla mattina di martedì 18 maggio a partire dalle ore 10:00 con una visita guidata del percorso museale, che vi accompagnerà tra gli oltre 500 reperti provenienti dalle aree del comprensorio dianese e del Lucus Bormani.

Il Museo di Diano Marina aderisce alla Giornata dei Musei per martedì con alcune iniziative