Le proteste degli abitanti si protraggono da molto tempo e riguardano l’area cani in via Emilia nord frequentata sempre più spesso da persone “stanziali” che parcheggiano l’auto nei posti riservati agli abitanti del condominio di fronte all’area, vi rimangono per ore con i cani che abbaiano spesso il mattono presto o anche in tarda serata.

L’area cani, molto importante per Tortona, purtroppo, non si trova nelle condizioni ottimali: la recinzione non è completamente in ordine e il terreno è pieno di buche. La scorsa settimana abbiamo ricevuto una lettera da alcuni abitanti della zona che lamentavano la scarsa attenzione, ma il Comune , per venire incontro alle istanze dei cittadini ha deciso di spostare l’area cani.

Non sarà più ubicata dove si trova adeso ma verrà spostata dall’altro lato della strada e qualche decina di metri prima, a fianco dell’area verde di viale De Gasperi, tra l’area utilizzata come campo di calcio, continuerà ad essere usufruibile e il monumento funerario romano, che ovviamente verrà recintato e non farà parte dell’area cani.

Si tratta dell’area che vedete in alto, che sarà livellata, sistemata e recintata in maniera adeguata Una parte è già recintata con sbarre di ferro in modo da garantire la sicurezza. Parliamo di un’area che non viene utilizzata dai bambini che frequentano l’area verde. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale e già pubblicata all’Albo pretorio del Comune.

La Giunta, con apposita delibera (https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2021/05/delibera-area-cani.pdf) ha approvato l’istituzione di una nuova area comunale di “sgambamento cani” nell’area verde Matteotti di zona Oasi così come meglio evidenziata nelle planimetrie che pubblichiamo e ha demandato al Settore Lavori Pubblici e CUC, Territorio e Ambiente la stesura e stipula della convenzione per la realizzazione e la gestione della istituenda nuova “area di sgambamento cani” in area verde Matteotti, da sottoscriversi tra il Comune di Tortona e la Società I.CE.CO. Srl con sede in Tortona, Via Sacro Cuore.

Di seguito le bozze delle planimetrie della nuova area cani.