Al via il terzo appuntamento del calendario fieristico di Bordighera: è la BIT (Borsa Internazionale Turismo) Digital Edition, la più rilevante vetrina del turismo italiano, dove la città delle palme sarà presente in veste di co-espositore dell’Agenzia Regionale “In Liguria”.

L’evento, che quest’anno si svolgerà esclusivamente online, come già in passato sarà rivolto sia ai professionisti del settore (dal 9 all’11 maggio) sia al pubblico dei viaggiatori (dal 12 al 14 maggio); costituirà dunque un’ottima opportunità per dialogare con tutte le componenti della filiera ed approfondire ulteriormente l’evoluzione della domanda, ma anche per presentarsi in modo più immediato a chi cerca la meta ideale per la propria vacanza.

“E’ datata febbraio 2020 la nostra prima partecipazione al BIT: è stata una bellissima esperienza e purtroppo una delle ultime manifestazioni fieristiche in presenza prima della pandemia.” commenta il Vicesindaco Mauro Bozzarelli. “Da allora è cambiato molto; attualmente stiamo vivendo un delicato momento di ripartenza, che deve trovarci pronti a cogliere tutte le opportunità di crescita e sviluppo. Più ricerche hanno evidenziato un rinnovato desiderio di viaggi e vacanza: Bordighera è mare, outdoor, enogastronomia, storia e cultura e mai come oggi è fondamentale che buyer e pubblico siano consapevoli di quante e quali esperienze il nostro territorio può offrire.”​