Il Municipio di Alessandria comunica che l’Amministrazione comunale ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, Categoria C. posizione economica C1.

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 3 giugno 2021.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alessandria:

https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3284

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando.

“Un mese fa la Città di Alessandria ha celebrato il 200° Anniversario della Istituzione del Corpo della Polizia Municipale – commenta il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. La previsione di questo nuovo concorso si inserisce in una storia di attenzione e vicinanza tra la Città e i propri ‘Civich’: una storia sicuramente importante e virtuosa, non esente da momenti di difficoltà, che nell’ultimo periodo sono stati caratterizzati anche da una carenza di personale. L’auspicio è che molti concorrano al presente bando e l’immissione di sette nuove figure di Agenti di polizia Municipale contribuisca a offrire alla cittadinanza un ampliamento e una ulteriore qualificazione del prezioso servizio svolto dal Corpo per garantirci sicurezza, ordine, presidio del territorio e una visione di Città e di comunità locale armonica e serena”.

“La figura del vigile è di fondamentale importanza per il Comune e speriamo pervengano parecchie candidature – dichiara l’assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale, Silvia Straneo -. Con questo concorso ha avuto esordio la piattaforma informatica per la presentazione on-line delle domande cui gli uffici di reclutamento del personale hanno dato il loro fondamentale contributo assieme ai servizi informatici e che aiuterà l’espletamento della procedura concorsuale, snellendola e rendendola più efficiente. Più in generale, con il piano di assunzioni, il nostro Comune investirà in risorse umane, utilizzando gli spazi finanziari utili del Piano di Riequilibrio per sostenere la realizzazione delle politiche caratterizzanti il mandato politico dei cittadini che si potrebbero declinare anche esse sui tre assi portanti: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, sicurezza ed inclusione sociale e culturale; con una Amministrazione Comunale sempre più vicina ai cittadini, alle famiglie e alle imprese”.

“Per la nostra amministrazione è fondamentale e strategico il servizio della Polizia Locale soprattutto per le molteplici funzioni di cui si occupa – afferma l’assessore allo Sviluppo del Personale della Polizia Locale, Monica Formaiano -. Anche per questa ragione mi sono attivata tempestivamente sia per modificare parte del regolamento relativo ai requisiti di ammissione, sia per ‘snellire’ il più possibile le procedure concorsuali. Tengo inoltre a sottolineare che quest’anno l’organico della Polizia Locale è già stato implementato di altre sette unità, di cui tre agenti da mobilità mentre, a seguito del concorso espletato lo scorso anno, proprio nella giornata di ieri, i 4 neo agenti, a cui vanno le mie congratulazioni, hanno sostenuto e superato l’esame regionale. Auspico che queste e le future assunzioni possano consentire un migliore servizio della Polizia Locale, sempre vicina e attenta alle esigenze dei cittadini, come dimostrano i recenti interventi che ‘spaziano’ dal salvataggio dei gattini, al controllo del territorio e non ultimo all’impegnativa attività di polizia giudiziaria a supporto dei commercianti”.