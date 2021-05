L’Associazione dei produttori del Moscatello di Taggia ha partecipato – collaborando con il Comune di Taggia – all’attività promozionale del territorio che ha avuto come animatori i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), youtuber e cabarettisti noti per aver fatto parte del cast di Colorado e poi convertiti al mondo dei social con oltre 1 milione di follower all’attivo. Con il format “La Fuga”, i PanPers si sono allenati in bicicletta sul Monte Faudo per prepararsi ad una gara vera e propria: i veri protagonisti sono però state le bellezze della Riviera dei Fiori, le peculiarità dell’entroterra e della costa, i sentieri per le mountain bike, la pista ciclabile, il territorio e i prodotti dell’enogastronomia. Tra questi, non poteva mancare ovviamente il Moscatello di Taggia.