Proseguono gli eventi danteschi inseriti nella rassegna Novi d’Autore. Giovedì 27 maggio (ore 9.30) Davide Guerra incontra gli studenti del Liceo Amaldi al Museo dei Campionissimi per presentare il suo libro dal titolo: “Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene” Echi danteschi nella canzone italiana (la presenza di Dante all’interno della canzone italiana da De Andrè a Murubutu).

Guerra, laureato triennale in Lettere Moderne a Pavia e laureando magistrale a Milano, appassionato di musica e letteratura, trae spunto dal suo libro per affrontare il tema Dantesco in una chiave moderna e di facile accostamento al mondo giovanile. Tra citazioni e riscritture di versi, verranno esaminati testi di cantautori quali Venditti, Guccini, Gabbani, J-Ax e Caparezza perché quello che propone Guerra è un Dante inserito nel nostro secolo, un’ennesima testimonianza dell’intramontabile capolavoro della letteratura italiana, qual è la Divina Commedia.