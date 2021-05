Giovedì 27 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18, presso il Centro Giovani e i giardini Pittaluga (via Cavour) di Alessandria, si tiene l’evento finale dedicato alle prime edizioni dei progetti “PartecipAzione” e “In/Dipendenti” sostenuti da Regione Piemonte.

I progetti, promossi dal Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili, in partenariato con i Comuni di Castelletto Monferrato, Castellazzo Bormida, Fubine, Cassine, Quargnento, Castelnuovo Scrivia, Solero, Novi Ligure, Ovada e ANCI Piemonte e in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, l’Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme di Alessandria, il CISSACA e il SER-D dell’ASL-AL, hanno attivato programmi ricchi di contenuti e connessioni con l’intento di promuovere opportunità educative e di protagonismo in giovani under 29.

Il progetto “In/dipendenti” ha posto il focus sulla promozione di comportamenti e stili di vita sani, realizzando iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare efficacemente i comportamenti a rischio legati all’abuso di alcol, sostanze, tecnologie e gioco d’azzardo. Il progetto “PartecipAzione” ha, invece, toccato temi quali “Rigenerazione urbana”, “Rigenerazione e riuso”, “Progettazione sociale” con lo scopo di avvicinare gli under29 alla cura del bene comune per una definizione condivisa delle politiche locali.

“Si tratta di due progetti fortemente interconnessi – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita, che parteciperà all’evento – in quanto in entrambi il focus è sui giovani e sulla loro possibilità di essere protagonisti di un cambiamento, per la costruzione di una società giovane e responsabile, di se stessi e del bene comune”.

L’evento aperto ai giovani e a tutta la cittadinanza della provincia di Alessandria vede la realizzazione di:

laboratori di riuso/riciclo con educatrici del Centro di riuso Creativo ReMix;

laboratori di Rigenerazione urbana con l’Arch. Zanon.

L’evento è occasione per presentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti da parte del Comune di Alessandria – Assessorato alle Politiche giovanili, dall’Associazione Cultura e Sviluppo in collaborazione con il gruppo informale Help Hub AL, da ASM Costruire Insieme e Informagiovani e dal SER-D di ASL-AL.

Inoltre, in tale occasione si tiene la premiazione dei tre elaborati selezionati nell’ambito della Call artistica in cui giovani under 29 hanno potuto proporre messaggi di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare efficacemente i comportamenti a rischio. Partecipazione attiva e creatività rimangono dunque le parole chiave che accompagnano le iniziative.

Viene allestita anche un’area rinfresco nel rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di Covid-19.

Venerdì 28 maggio 2021 (h 10-11.30) si terrà inoltre un evento online sul tema del gioco d’azzardo gestito da Taxi1729 e dedicato a 100 giovani dell’ITIS Volta di Alessandria. Un Digital Live Talk il cui obiettivo è svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, smontando alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituendo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione.

Per informazioni: Associazione Cultura e Sviluppo, progettazione@culturaesviluppo.it, tel. 0131/222474