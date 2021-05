I Carabinieri di Pontestura, a metà maggio, intervenivano in Frassinello Monferrato su segnalazione del Sindaco in merito alla presenza di un pastore a capo di un gregge di pecore e capre al pascolo su un terreno comunale nei pressi di Strada Castello di Lignano.

Nel corso degli accertamenti veniva indentificato il pastore in un 63enne rumeno del cuneese, dipendente di un’azienda agricola. Al termine dell’attività, i Carabinieri denunciavano il pastore per introduzione di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nello specifico di un’ordinanza comunale che vietava il pascolo sui terreni demaniali, per tutelarli dai danni provocati dal bestiame al pascolo.