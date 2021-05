Ha fatto molto scalpore il nostro articolo sulla segnalazione di un lettore che ha visto un italiano di età compresa fra 35 e 40 anni vendere droga ad alcuni minorenni appena usciti da scuola, alle 13,30, nel cortile della Trinità, in via Emilia Nord, a pochi passi dalla chiesa di San Matteo e dal centro culturale cittadino.

Articolo che potete leggere a questo LINK, ma articolo che ha provocato una risposta notevole da parte di tanti cittadini. Diverse le email giunte in redazione fra cui pubblichiamo quella molto rappresentativa, di una lettrice che conferma quanto abbiamo riportato nell’articolo e aggiunge che si spaccia droga anche qualche centinaio di metri più a nord, nei pressi di via Ugone Visconti e nel Bosco del Lavello.

Nel frattempo, in redazione sono giunte anche altre segnalazioni verbali o via whatsapp che ci comunicano spaccio di droga in altre zone di Tortona. Per questo motivo abbiamo deciso di fare una cosa che non ci risulta, di recente, abbia mai fatto nessun altro giornale: pubblicare, in base a queste segnalazioni, quella che è una vera e propria “Mappa dello spaccio” a Tortona.

Mappa che vedete in alto con le zone cerchiate in rosso segnalate dai nostri lettori che sarebbero: Via Ugone Visconti, Cortile dalla SS Trinità, Passaggio pedonale che collega Piazzetta Lega Lombarda a Piazza San Simone, Bosco del Lavello, Zona della Stazione ferroviaria, Giardini di Papa Giovanni (C.so Alessandria) e fuori mappa anche la zona nei pressi del Torrente Scrivia a breve distanza dal parco e all’interno dell’ex Deposito Tabacchi Greggi in via Bengasi dimora di barboni, tossici ed altra gente poco raccomandabile.

Come si vede, le zone sarebbero parecchie, per cui è anche difficile per le Forze dell’Ordine, garantire controlli costanti. Proprio per questo motivo è facile, per clienti e spacciatori, darsi appuntamento ed effettuare lo scambio DD cioé droga per denaro.

Certo non si può stare a guardare e rimanere passivi senza fare nulla: ecco che allora, diventa fondamentale la segnalazione da parte dei cittadini, che quando vedono qualcosa di sospetto o anomalo, devono subito segnalarlo con una telefonata alle Forze dell’Ordine o al 112. Solo prendendo gli spacciatori con le mani nel sacco, infatti, è possibile creare loro qualche difficoltà o danni derivanti dal sequestro di merce e denaro, visto che nella stragrande maggioranza dei casi, le normative in vigore, applicate dai giudici, consentono loro di rimanere liberi e continuare a spacciare droga anche se vengono colti con le mani nel sacco.

Beninteso che porre fine allo spaccio è pressoché impossibile e continuerà fino a quando ci sarà richiesta, forse, sarebbe il caso di pensare ad attivare qualche deterrente: più controlli di persone in divisa in queste zone anche se inutili, telecamere a circuito o chiuso e altre azioni. Certo questo non risolverà il problema perché spacciatori e clienti finiranno col cambiare zona, per cui il problema si sposterà altrove, ma almeno si creerà loro qualche problema.

Tuttavia non siamo certo noi giornalisti che dobbiamo suggerire queste cose, perché ci sono professionisti che staranno già studiando il fenomeno per cercare almeno di arginarlo o fare in modo che non dilaghi. Il nostro ruolo di quotidiano della zona è solo quello di dare voce ai problemi e alle istanze della gente, per cui di seguito, pubblichiamo la missiva della nostra lettrice che conferma quanto avviene nel cortile della Trinità.

Triste situazione in centro a Tortona

Leggo il vostro articolo sullo spaccio in centro nella piazzetta della Trinità: è da un pezzo che è così, infatti non ci si va più a parcheggiare e, a chi è capitato, si è trovato di fronte a queste scene. Purtroppo ci sono tossici anche davanti al Gulliver e la via Visconti, ultimamente non è mai un sicuro parcheggio, perché i tossici cercano di aprire le macchine. Alcuni abitano proprio nella stessa via Visconti.

Anche in cima alla scala del Lavello si sente l’odore forte di cannabis in pieno giorno, quando non si trova qualcuno che se la sta fumando….

Lo vediamo noi comuni cittadini figuriamoci se non lo sanno chi di dovere, ma non si capisce perché non pattuglino ogni giorno questi posti….

Io li vedo perché vado a camminare e spesso, scendere dal Castello non è che sia così simpatico…. Speriamo che si faccia pulizia perché in pieno centro in una realtà così piccola come Tortona è davvero triste vedere questo e vedere i giovani distruggersi invece di fare le vasche in centro come una volta😔

C.M.