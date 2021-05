Le articolazioni dell’Arma del Comando Provinciale, già dai primi passi delle “riaperture” e – di

conseguenza – della maggior mobilità ad essa connessa, hanno amplificato il numero dei servizi da

dedicare al controllo del territorio in tutte le aree della provincia, procedendo a concentrarne la

presenza non tanto in determinati settori, bensì in fasce orarie ritenute di maggior interesse e

delicatezza, nonché rivolgendo l’attenzione ad alcuni fenomeni.

In particolare, nell’ambito della mirata manovra di controllo del territorio:

il personale della Stazione di Ventimiglia Alta, nel sorvegliare le abitazioni lasciate incustodite –

perché sfitte o “case vacanza” in zone periferiche della città – ha sorpreso cinque stranieri

irregolari in un immobile in corso di ristrutturazione abusivamente occupato: questi si erano

introdotti nell’appartamento dopo aver forzato la porta d’ingresso e sono stati conseguentemente

segnalati all’Autorità Giudiziaria. Uno di questi, un diciannovenne tunisino, al termine delle

procedure di identificazione è stato arrestato poiché destinatario di un’ordinanza di custodia

cautelare per una rapina commessa ai danni di un connazionale lo scorso gennaio;

ancora a Ventimiglia, questa volta nelle fasi di presidio del centro cittadino e dell'area del

lungomare, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia intemelia hanno arrestato un

42enne algerino per il furto di uno zaino all’interno di un’autovettura. L’uomo, colto in flagranza

di reato ed in possesso di alcune dosi di stupefacente, ha tentato di darsi alla fuga a bordo di una

bicicletta, risultata anch’essa rubata la sera precedente. Dopo il rito direttissimo è stato sottoposto

all’obbligo di firma che, tuttavia, non lo ha dissuaso: a poche ore di distanza si è reso responsabile

anche del furto di un cellulare dall’interno di un’abitazione, venendo denunciato all’A.G. La

perdurante presenza dei militari nelle menzionate aree ha consentito loro, nel corso della notte

successiva, di intervenire cogliendo un individuo che si era introdotto in un locale sul lungomare

dopo aver infranto la vetrina della porta d’ingresso per tentare di rubare. Sorpreso dai Carabinieri

intervenuti su segnalazione – a conferma della validità della sempre sostenuta collaborazione –

pur avendo tentato la fuga, è stato fermato e arrestato: si trattava dello stesso individuo già

arrestato e denunciato nei giorni precedenti.

Nella concitazione degli eventi, il nordafricano – tentando di sottrarsi alla cattura – si è tagliato ad

un piede danneggiando il vetro di un lucernaio ed è stato successivamente sottoposto alle cure

necessarie presso l’ospedale. L’arresto è stato convalidato e l’Autorità giudiziaria ha disposto il

divieto di dimora nelle province di Imperia e Savona.