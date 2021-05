Era arrivata lo scorso anno ed è stata confermata quest’anno la “Bandiera Blu dell’Unione Europea per il mare pulito a Diano Marina.

La Liguria è la regione italiana che può vantare il maggior numero di vessilli in Italia: Ben 32. Ecco in quali località.

In provincia di Imperia le bandiere blu sventolano a Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina. In provincia di Savona: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze. In provincia di Genova: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia. In provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.