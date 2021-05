I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure, su indicazione della Centrale Operativa, si sono posti alle ricerche di un uomo che era stato segnalato nella locale via Mazzini a danneggiare citofoni e il vetro di un portone.

Le ricerche si concludevano con l’individuazione dell’uomo, un 33enne sloveno, senza fissa dimora e privo di documenti, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure di identificazione, lo stesso è stato denunciato a piede libero.

Non essendo residente in provincia, verrà proposto alla Questura per il divieto di ritorno nel comune di Novi Ligure.