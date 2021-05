Con “Circus in castello- attività motoria, ludica e ricreativa” tornano, a Pozzolo, Raffaele “Lello” Pecoraro ed i suoi appuntamenti di giocoleria, clowneria, equilibrismo e tanto altro ancora. Il programma prevede quattro incontri che si terranno nel cortile del castello di Pozzolo ogni giovedì a partire dal 6 maggio, in orario compreso tra le 17 e le 18. Gli incontri si rivolgono a bambini tra i sei e i dodici anni, per un massimo di dieci iscritti e il corso costa trenta euro. Informazioni e iscrizioni presso lo stesso Raffaele Pecoraro, cellulare 3487320266.

Spiega “Lello” il clown: “Si tratta di 4 incontri di circo outdoor educational che si svolgeranno nel mese di maggio, realizzati in collaborazione con il comune di Pozzolo e l’assessore agli Affari sociali Maria Rosaria Maggio. Gli incontri si terranno con le dovute regole anticovid. usando gli attrezzi circensi in modo educativo. Questo facendo giochi di fiducia e collaborazione che coinvolgeranno tutto il corpo, dalla parte motoria alla parte visiva, impegnando anche per quanto riguarda l’attenzione e la concentrazione. Fattori che sono alla base del circo motorio educativo. “

Maurizio Priano