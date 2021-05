“La volontà del Governo di puntare sul turismo per rilanciare il Paese è forte e significativa, come sostenuto anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Siamo convinti che il settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia, possa rappresentare un volano per il tessuto produttivo italiano e un’opportunità per le tante aziende dell’indotto in termini di occupazione e ripresa economica. Compito dell’Esecutivo è rendere concreta questa possibilità, rimuovendo tutti gli ostacoli”.

E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, a margine di un incontro con Assaeroporti – Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali.

“In questa direzione – spiega il Sottosegretario Costa – va, ad esempio, l’introduzione del Green Pass italiano in anticipo di un mese rispetto all’Unione Europea. Ora è importante dunque recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini affinché si sentano sicuri anche negli spostamenti, creando le condizioni per garantire ambienti protetti in cui viaggiare e contribuendo a mettere in sicurezza mezzi di trasporto, personale operativo, aree e strutture di transito dei passeggeri. Raccolgo, dunque, la sollecitazione emersa nel confronto in merito alla vaccinazione del personale operativo degli aeroporti, estendendo tale riflessione a tutte le categorie che hanno garantito e che garantiscono la continuità dei servizi durante l’emergenza pandemica. Come dichiarato anche dal Generale Figliuolo, dopo aver messo in sicurezza i più fragili, credo sia ragionevole, dunque, iniziare a vaccinare le categorie produttive”.