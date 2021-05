Continua a migliorare la situazione per quanto riguarda il Coronavirus in provincia di Alessandria: tra vaccini, mascherine e precauzioni, tutto sembra stia andando per il meglio come vedete dall’ultima situazione aggiornata a ieri.

Speriamo solo che le varianti (inglese, sudafricana e soprattutto indiana) non vengano a rompere le scatole e ci impediscano di riappropriarci di quella tanta agognata libertà che ci manca da quasi un anno e mezzo…