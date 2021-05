Ricerca per:

Speriamo che le varianti non facciano brutti scherzi…..

Scendono, un poco alla volta e molto lentamente ma scendono i parametri relativi al Covid nei maggiori centri della provincia di Alessandria, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo.

Covid in provincia, situazione buona in quasi tutti i centri