“In questo momento i decessi causati dal Covid sono nella stragrande maggioranza anziani che non si sono vaccinati, pazienti fragili o con patologie croniche”. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dalla Dire in merito alla tipologia, oggi, dei pazienti deceduti per il Covid-19.”Le morti di questi giorni- spiega Magi- sono quelle di persone che hanno contratto il virus magari un mese o 20 giorni fa. Adesso la situazione degli anziani, con l’avanzare delle vaccinazioni, è migliorata. Come nel caso dei pazienti fragili o con patologie croniche.

Ecco perche’ ritengo importantissimo vaccinare il prima possibile queste persone- sottolinea- perche’ sicuramente avremo un beneficio sia in termini di ricoveri sia di terapie intensive ma sia, soprattutto, di decessi”.

Crollato tasso positivi covid tra operatori sanitari

“È crollato tra gli operatori sanitari il numero dei positivi e questo senza dubbio dimostra l’importanza del vaccino. Lo stesso può dirsi di alcuni Paesi, come Israele e Inghilterra, dove una vaccinazione ‘a tappeto’ sulla popolazione ha dato i suoi frutti”. Commenta così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dalla Dire.”Il vaccino- aggiunge Magi- è sicuramente una delle vie di uscita fondamentali per superare questa emergenza, indipendentemente dalla tipologia di vaccino usato”.

Agenzia Dire