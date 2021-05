“Nella conferenza dei servizi tenutasi in Provincia martedì 11 maggio abbiamo espresso i motivi che ci portano a opporci alla realizzazione di un biodigestore in strada Emilia Scauri, nel territorio del comune di Pozzolo, da parte della ditta MPN2 Green Energy”: così il Sindaco di Pozzolo Domenico Miloscio.

La conferenza dei servizi, tenutasi alla presenza dei tecnici della Provincia di Alessandria e dei rappresentanti dell’azienda con sede a Bovolone, in provincia di Verona, oltre ovviamente del sindaco di Pozzolo, ha costituito un primo momento di discussione in merito al progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, alimentato da energie rinnovabili, presentato dalla ditta veneta.”E’ stato un primo momento di discussione-sottolinea il Sindaco di Pozzolo-delle argomentazioni sostenute dalle varie parti. Sono previste altre riunioni, con la ditta MPN2 che porterà ulteriori dati a sostegno della sua richiesta per la realizzazione dell’impianto. Noi, da parte nostra, come Comune di Pozzolo, non siamo affatto contrari alle energie rinnovabili, solo sosteniamo che non esistono le condizioni perchè venga realizzato in via Emilia Scauri il progetto della azienda veneta. E penso che la provincia dovrà valutare attentamente quanto esposto dall’azienda e le nostre argomentazioni a contrario.”

Domenico Miloscio ha quindi affermato di avere sentito personalmente il Presidente della Provincia di Alessandria il quale gli avrebbe assicurato che verranno esaminati e valutati tutti gli aspetti della questione.

In sede di conferenza dei servizi il Sindaco di Pozzolo ha fatto presente i vari motivi che portano a negare il consenso alla realizzazione del biodigestore. “Il territorio-ha affermato-presenta già notevoli ricadute ambientali. Pensiamo alla presenza della ditta Solvay di Spinetta e ai lavori per la realizzazione del Terzo Valico. Inoltre la zona individuata non è conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e risulta, in parte, soggetta a vincoli di natura archeologica. Si tratta, infatti, di una strada centuriona romana.”

Domenico Miloscio ha successivamente aggiunto: “La Strada Emilia è inidonea a sopportare l’intensità di un traffico pesante in quanto strada bianca con larghezza variabile tra i tre metri e mezzo e i quattro. Una strada sulla quale dovrebbe transitarvi un numero considerevole di camion. Teniamo presente, infatti, che l’impianto previsto dalla ditta veneta è di dimensioni notevoli, previsto l’utilizzo di sei ettari di terreno.”

E’ stato quindi ricordata la pericolosità dell’incrocio tra la strada statale 35 Bis dei Giovi e strada Emilia Scauri e gli incidenti, purtroppo mortali, che vi si sono verificati. “Al fine di prevenirli-ha rammentato il Sindaco Domenico Miloscio-a poco è valso l’installazione di un impianto semaforico. Sarebbe più utile la realizzazione di una rotonda che mitigherebbe la velocità con la quale transitano le auto.”

“Dire oggi che venti o trenta camion ogni giorno-ha precisato Domenico Miloscio- dovranno transitare nella zona e svoltare in via Emilia significa procurare ulteriori aggravi e aumentare la possibilità che vi si verifichino degli incidenti. Pensiamo che quella zona non debba essere toccata da ulteriori passaggi.”

Il Sindaco di Pozzolo si è concesso a questo punto una annotazione critica: “ Nella conferenza dei servizi che si è svolta si è parlato soprattutto se i camion possono passare lungo via Emilia Scauri. Tuttavia una conferenza dei servizi, per sua natura e funzioni, deve tenere conto di tutti gli aspetti e non solo di uno, pena la sua inutilità.”

Domenico Miloscio ha anche rammentato come vi siano delle persone che vivono nella zona e che verrebbero notevolmente penalizzate da un traffico intenso di camion come quello prospettato. “Inoltre-ha aggiunto- questa strada è utilizzata anche da persone per farvi delle passeggiate e da ciclisti. Proprio per questo chiederemo che venga realizzato un corridoio di un metro e mezzo per il passaggio delle biciclette e dei pedoni. Senza dimenticare che si porrà anche il problema delle polveri.”

Il Sindaco di Pozzolo ha quindi rilevato che la Provincia ha posto l’esigenza che strada Emilia venga asfaltata per almeno ottanta metri dall’incrocio con la strada statale. .”Noi come Comune di Pozzolo-afferma Domenico Miloscio- chiederemo che venga asfaltata nella sua interezza.”

Maurizio Priano