Da domani, 1’ giugno, Luigi Vercellino sarà il nuovo direttore generale dell’Asl Al, subentrando al commissario Valter Galante che era in carica dal 2019. Il dottor Vercellino aveva già ricoperto, presso la nostra Asl, l’incarico di direttore amministrativo, passando poi, nell’autunno dello scorso anno, alla guida della direzione generale dell’Asl Torino 4.

“Sono molto soddisfatto per questa nomina – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – ho avuto modo di conoscere e collaborare con il dottor Vercellino nel marzo dello scorso, durante le settimane più difficili dell’emergenza Covid instaurando con lui un ottimo rapporto, come spesso capita quando si devono affrontare insieme grandi difficoltà. So che avrà occasione di fare bene per rilanciare la sanità della nostra provincia dopo l’emergenza Covid. Gli auguro buon lavoro. Voglio anche rivolgere un doveroso ringraziamento a Valter Galante, che con il suo lavoro alla guida dell’Azienda Sanitaria ha sempre dimostrato grande disponibilità nei confronti dei Comuni del territorio, e tramite loro, nei confronti dei cittadini, sia prima che durante la difficile crisi sanitaria che si è trovato ad affrontare con impegno e serietà, dimostrate anche nell’ottima gestione della campagna vaccinale sul nostro territorio. Insieme a lui ringrazio il direttore sanitario Federico Nardi e il direttore amministrativo Francesco Arena per la disponibilità e professionalità dimostrate nello svolgere i loro incarichi”.

“Auguro buon lavoro al dottor Vercellino – ha ribadito l’Onorevole Rossana Boldi – che si trova di fronte ad una sfida importante per tutta l’Asl di Alessandria. In particolare, come specificato anche fra gli obiettivi del mandato conferitogli dalla Regione, il rilancio dell’Ospedale di Tortona e della sanità territoriale della nostra provincia. Mi unisco ai ringraziamenti nei confronti di Valter Galante che si è trovato a gestire una situazione molto difficile dovuta ad una crisi senza precedenti come la pandemia, ma ha saputo farlo con grande impegno e professionalità”.