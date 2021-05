Un incontro online per capire meglio le Fake news. E’ in programma venerdì prossimo sui social che vedete sulla locandina fianco. “La diretta che faremo il 21 – dicono gli organizzatori – avrà la finalità di trattare le fake news quale aspetto negativo della comunicazione e dell’informazione.

Purtroppo, specialmente in tempo di Covid, circolano informazioni fasulle che creano aspettative o opinione ma non hanno fondamento.”

L’argomento sarà discusso con Andrea Negri e Michele Bellone, docenti, che stanno organizzando un corso all’università di Pavia proprio su questo argomento e Mimma Calligaris giornalista e consigliere FNSI.

“Speriamo di fornire utili suggerimenti a coloro che navigano sui social – concludono gli organizzatori – per distinguere le notizie vere da quelle fuorvianti.