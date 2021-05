Alessandro ‘Ronny’ Rolando è il nuovo commissario della Sezione Lega della Bassa Valle Scrivia, che comprende i comuni di Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone e Sale.

38 anni, Rolando è uno storico militante della Lega alessandrina, a cui si iscrisse giovanissimo. Già Assessore del Comune di Alessandria e attuale Responsabile amministrativo provinciale della Lega, si appresta a svolgere il nuovo incarico con entusiasmo: “La Bassa Valle Scrivia è un territorio che da sempre ha portato molti consensi nelle urne al nostro Movimento, in tutte le diverse fasi del nostro percorso, e delle nostre battaglie. Sono già al lavoro con gli iscritti della zona per la campagna tesseramento e per le elezioni amministrative di alcune importanti realtà. Ringrazio gli amici Riccardo Molinari e Daniele Poggio per la fiducia accordatami”.

L’on. Riccardo Molinari, nella sua veste di segretario della Lega in Piemonte, esprime la sua piena soddisfazione: “Sono certo che Alessandro Rolando metterà al servizio della Lega della bassa Valle Scrivia tutta la sua competenza, la sua voglia di fare, il suo amore per il nostro Movimento. In autunno c’è un appuntamento elettorale importante, che vedrà andare al voto i comuni di Castelnuovo Scrivia, Pontecurone e Isola Sant’Antonio: una sfida importante, in cui la Lega dovrà e saprà confermare la sua capacità di ascolto delle esigenze delle singole comunità, estremamente provate da questi quattordici mesi di pandemia. Inoltre, in vista del tanto auspicato ritorno alla normalità, ho chiesto espressamente al Commissario e alla Sezione di aprire una sede che manca in Bassa Valle Scrivia da diversi anni”.

Daniele Poggio, segretario provinciale della Lega, e consigliere regionale, aggiunge: “Il Piemonte non è solo Torino, e aree come la bassa Valle Scrivia vanno rimesse al centro dei progetti della politica, a partire da temi strategici come la sanità, la sicurezza, il lavoro. La Lega, da partito reale e di territorio, ha patito più di altri il lungo lockdown, ma non vediamo l’ora di tornare a fare politica in sezione, in piazza, al bar, e ovunque ci sia bisogno di noi. Ronny in Bassa Valle Scrivia saprà fare un importante lavoro di ascolto e di ‘raccordo’, portando la voce dei nostri militanti, e le esigenze dei loro paesi, all’attenzione delle istituzioni, e a tutti i tavoli in cui sarà necessario farci ascoltare”.

Mirco Villani, consigliere comunale di Castelnuovo Scrivia e militante della Lega, concorda con la scelta della Segreteria Provinciale: “Negli ultimi anni la Lega è cresciuta moltissimo in tutta la Bassa Valle Scrivia, raggiungendo risultati considerevoli (basti pensare al 51,94% dei consensi ottenuto a Castelnuovo Scrivia nelle ultime elezioni Europee del 2019). Di conseguenza, è fondamentale coinvolgere tutti quei cittadini desiderosi di poter dare un contributo al progetto politico che continua a confermarsi, anche a livello locale, come il più premiato per la sua serietà e coerenza. Sono certo che il neo Commissario sarà all’altezza di questo compito”

Per contattare la sezione e aderire alla Lega telefonare ai numeri 3385672896 – 3928462202 oppure scrivere all’indirizzo e-mail legabassavallescrivia@gmx.com