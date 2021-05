Ad Alessandria, un cittadino bulgaro di quarantasette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha azionato due freni d’emergenza a bordo di un treno regionale tra le stazioni di Spinetta Marengo (AL) e Alessandria.

A distanza di un giorno, il 47enne bulgaro è stato sorpreso di nuovo presso la stazione di Alessandria, mentre stava urinando nei pressi dell’ingresso della stazione. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato allontanato ai sensi della normativa per la sicurezza dei luoghi pubblici ‘Daspo urbano’ e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e perché privo di mascherina di protezione anti –covid.