Novi Ligure torna ad essere sede di importanti eventi legati al mondo del ciclismo. Venerdì 7 maggio, alle ore 16, il Museo dei Campionissimi ospiterà la prima visita ufficiale in Piemonte del neo eletto presidente della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), Cordiano Dagnoni. Il presidente – si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del comitato piemontese della FCI – ha accettato l’invito del presidente regionale, Massimo Rosso, e dal suo consiglio federale per la visita a un luogo importante per il movimento ciclistico piemontese, ricco di storia regionale e nazionale delle due ruote.

Oltre alla massima carica nazionale, saranno presenti il consigliere nazionale Gianni Vietri, già presidente regionale, e alcuni consiglieri e dirigenti nazionali.

La visita guidata al museo novese si concluderà con la presentazione ufficiale della Overall Cycling Team di Pasturana, squadra dilettantistica Under 23/Elite che festeggia il suo trentesimo anno di vita.

Cordiano Dagnoni, presidente della FCI da febbraio 2021, è un imprenditore milanese di Rodano, già presidente del Comitato Regionale Lombardo della FCI (2017-2020). Nato il 21 luglio 1964, è uno dei tre figli di Mario Dagnoni, figura storica del ciclismo che è una passione di famiglia. Sposato con Paola, è papà di Ludovico e Leonardo. Laureato in marketing è attualmente amministratore delegato della Dagnoni Group.

Per informazioni

Museo dei Campionissimi: tel. 0143 772 266 – email museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it