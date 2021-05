E’ stata firmata questa mattina dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco una ordinanza contingibile e urgente in materia disalute pubblica che vieta nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio 2021 l’emungimento di acque dal fiume Tanaro nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Alessandria nelle vicinanze e a valle del depuratore del quartiere Orti.

Vengono altresì vietate la pesca, la balneazione ed ogni altro utilizzo diretto o indirettodelle acque per il consumo umano, in concomitanza dei lavori che verranno effettuati dall’Azienda AMAG Reti Idriche S.p.A. che dovrà fermare l’impianto per procedere alla manutenzione della griglia COSME posta nel sollevamento iniziale del depuratore.

L’ordinanza n.3 del 6/5/2021 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alessandria, verrà trasmessa al Ministro della Salute, alla Regione Piemonte, all’ARPA, all’ASL AL – SISP, al Comando Carabinieri NOE di Alessandria, al Comando di Polizia Municipale di Alessandria, all’AMAG Reti Idriche di Alessandria.

“Cerchiamo di diffondere il più possibile questa notizia, con tutti i mezzi a disposizione, al fine di “prevenire“ azioni che potrebbero avere ripercussioni gravi sulla salute e per dare la corretta informazione ai cittadini – comunica l’assessore all’Ambiente e Politiche per la Sostenibilità Ambientale, Paolo Borasio – per evitare allarmismi e false preoccupazioni”.