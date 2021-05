Quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono giunti sul posto, hanno trovato la casa in fiamme, un uomo gravemente ferito in piedi e barcollante con ustioni nell’ 80% del corpo, una tramezza divelta, gravi danni al soffitto, crepe sui muri e a tutto lo stabile, provocati da quella che è stata una vera e propria esplosione, causata a una fuga di gas.

E’ accaduto ieri sera, venerdì 28 maggio, poco dopo le 22,30, in una casa in via IV novembre a Pontecurone.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, l’uomo che vi abitava all’interno, G.G. nato nel 1965, aveva deciso di mettersi al computer per un momento di relax. Si è seduto sulla sedia e ha preso il portacenere per fumarsi una sigaretta ma quando ha accesso l’accendino si è verificata un’esplosione ed è stato investito dalle fiamme.

I pompieri hanno subito domato l’incendio rimasto dall’esplosione, poi hanno avviato indagini per capire le cause del disastro. Secondo quando è stato possibile accertare, il riscaldamento della casa era alimentato da stufe a gas metano in un impianto che aveva ormai i suoi anni, per cui, è molto probabile, che uno dei tubi si sia rotto o qualche giuntura allentata e il gas abbia iniziato a fuoriuscire saturando il pianterreno dove si trovava l’uomo.

Quest’ultimo, però, chissà per quale motivo, non ha avvertito l’inconfondibile odore del gas metano ed ha continuato a fare le sue cose come se niente fosse. La scintilla dell’accendino ha provocato l’esplosione e l’uomo è stato trasferito a cura del 118, al reparto Grandi ustioni dell’ ospedale CTO di Torino.

Anche se quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco il 55enne era cosciente, le sue condizioni non erano certo delle migliori proprio a causa della gravi ustioni riportate in tutto il corpo. la prognosi, al momento in cui scriviamo non è data di sapere.

I pompieri tortonesi dopo aver spento le fiamme e proposto l’inagibilità dell’immobile che dovrà essere dichiarata dal Sindaco, hanno controllato le due abitazioni che si trovano attaccate a quella investita dallo scoppio che per fortuna non hanno subito danni.

Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona. Le operazioni si sono concluse poco dopo l’una di notte.

