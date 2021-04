Un bella notizie per i tortonesi: negli ultimi due giorni, i positivi al Covid, a Tortona, sono diminuiti del 15% passando dai 148 di giovedì ai 127 di oggi, sabato 10 aprile. Oggi infatti sono calati di 10 unità ,mentre ieri di 11.

In ospedale, oggi sono ricoverati 90 pazienti (-3), in gran parte provenienti da altre zone del Piemonte, dei quali 8 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Vogliano sperare che sia l’ultima, definitiva riduzione che porti entro qualche settimana a numeri molto bassi così accadde la scorsa estate.