La classe 4^ A della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” dell’Istituto Comprensivo “Tortona B”, giovedì 22 aprile ha partecipato alla gita virtuale organizzata da CodyTrip a Torino.

I ragazzi e le ragazze, per tutta la giornata, hanno seguito, in diretta, il Professor Alessandro Bogliolo, docente universitario ad Urbino, i diversi appuntamenti previsti dal programma: partenza dalla Stazione di Torino Porta Nuova, percorso a piedi per la città fino a giungere al Museo Egizio, e proseguimento al Palazzo Reale, ai giardini e alla cattedrale.

Dopo la pausa, con pranzo al sacco, alunni e alunne hanno partecipato ad un’attività di Coding presso Edu.lab.

La gita anche se svolta in maniera molto diversa dal solito, ha rappresentato per la classe un’opportunità per scoprire, conoscere, interagire e confrontarsi. Inoltre, dopo il pranzo, ragazzi e ragazze si sono impegnati, con guanti e sacchetti, nella raccolta differenziata (carta – plastica – indifferenziato) dei rifiuti abbandonati in prossimità della scuola, per celebrare la Giornata Internazionale della Terra.