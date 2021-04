Ricerca per:

“Ringrazio la Consulta e il suo Presidente Federico Violo” ha dichiarato l’Assessore Rossella Gatti “per questa ottima iniziativa e tutti i generosi cittadini valenzani che anche in questa occasione hanno dimostrato un cuore grande”

Tutti gli esercizi commerciali aderenti hanno dato prova di particolare sensibilità nel sostenere questa attività e si sottolinea anche la generosità di quanti, pur non aderendo formalmente, non hanno fatto mancare il proprio prezioso contributo.

Ha avuto un risultato superiore alle aspettative l’iniziativa ‘Dolcezza Sospesa di Pasqua’ promossa dalla Consulta Comunale del Volontariato, con il Patrocinio del Comune di Valenza, in collaborazione con l’Ass. ‘San Vincenzo’ di Valenza e con la gentile partecipazione delle panetterie e pasticcerie Bar Pasticceria Moro, Panetteria Serio F.lli, Panetteria di Corso Garibaldi 110 di Patti Michela, Panificio Biscottificio ‘Maestri Fornai’, Panificio Casarin, Pasticceria Caffè Mazzini, Pasticceria Principe, Pasticceria San Pietro, Pasticceria Torti-Pallavidini, Roberta Pasticceria Bar, Il Fornaio di Spina Alfia.